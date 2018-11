De stembussen zijn gesloten: het tellen is begonnen

Bewoners van 37 gemeenten mochten vandaag naar de stembus. Het gaat om 37 gemeenten, die per 1 januari worden heringedeeld tot twaalf gemeenten. In totaal gaat het om bijna 725.000 kiesgerechtigden.



De grootste gemeente is Groningen, dat samengaat met Haren en Ten Boer. In totaal konden daar 190.000 mensen naar de stembus. Het opkomstpercentage is 44,1 procent. Dat is fors lager dan bij de vorige verkiezingen in 2014. Toen lag het percentage voor Groningen op 54,5 procent, Haren op 75,5 procent en Ten Boer op 64,6 procent.



Om 21.00 uur gingen de stembureau’s dicht. De eerste resultaten worden binnen een paar uur verwacht. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen in maart is ongeveer 55 procent van de kiesgerechtigden gaan stemmen. Het gemiddelde percentage voor vandaag is nog niet bekend. Alle gemeenten gaan ervan uit dat de uitslag voor middernacht bekend is.



De kans is aanzienlijk dat de kiezers in een aantal gemeenten voor lokale partijen gestemd hebben, uit boosheid over de herindeling. Eerder protesteerden de inwoners van Haren massaal tegen de fusie met Groningen.