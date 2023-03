De stikstofbom gaat vroeg of laat af en dan kan Wilders zomaar alsnog gelijk krijgen

Felle clashes over asiel en stikstof in lijsttrek­kers­de­bat: ‘Mark Rutte speelt niets klaar’

Lijsttrekkers in de Eerste Kamer botsen hard over de asieldwangwet en stikfstof in een speciale debateditie van WNL Op Zondag. Op een stemming over het belang van het stikstofdoel voor 2030 stemden drie van de coalitiepartijen verschillend. ,,Mevrouw Schippers, u kunt in de Eerste Kamer niet zeggen: ik doe even niet mee met de stemmingen.’’