‘De tol van mijn carrière? Een interview als dit’

Onlangs maakte ze haar rentree in de politiek. Op de rode loper van theater Tuschinski. Na vier maanden ziekteverlof keerde Marianne Thieme terug in de Haagse arena met de film Powerplant, over het nut van een vleesloos leven. Afgelopen week lanceerde ze haar boek Groeiend verzet, een 160 pagina’s lang pamflet over de beweging die ze eind 2002 begon met een groepje vertrouwelingen, de Partij voor de Dieren. Haar boodschap: de mens dient zich niet boven de natuur te stellen. Vlees laten staan kan de planeet redden. Elektrisch rijden is noodzakelijk, willen we de aarde niet (verder) uitwonen.