De uitglijder van Willem en de puinhopen van het CDA

VIDEO Kabinet overweegt einde van mondkapjes­plicht vanaf volgende week

16 juni Het kabinet overweegt een einde van de algehele mondkapjesplicht vanaf zaterdag 26 juni. Dat zei minister De Jonge na overleg over de coronacrisis tussen de meest betrokken ministers. Volgens hem hakt het kabinet vrijdag de knoop door. In de avond is er dan weer een persconferentie.