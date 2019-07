De zon is weer op, Brussel onderhandelt gewoon door

De regeringsleiders van de EU zijn nog altijd in overleg over de invulling van de belangrijkste posten. Terwijl het buiten alweer licht is, is het nog steeds niet duidelijk wie de nieuwe baas van Europa wordt. Frans Timmermans is nog steeds in de race.

Slapende journalisten in het gebouw van de Europese Raad. Twaalf uur onderhandelen werd hen te veel.

Rond 05.15 uur is Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, begonnen met een nieuw rondje langs de 28 regeringsleiders van de Europese Unie. Die zijn al sinds 18.00 uur gisteravond bijeen. Het blijkt een zeer ingewikkelde kwestie: wie krijgen de topjobs? Wie wordt wat hen betreft de opvolger van Jean-Claude Juncker, wie de nieuwe parlementsvoorzitter, wie de nieuwe voorzitter van de Raad en wie de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken?

Plannetje

Geruchten zijn er te over. Het hardnekkigste betreft Frans Timmermans. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, zou de regeringsleiders gisteravond al hebben voorgesteld om Timmermans voor te dragen als de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Dat was de uitkomst van een plannetje dat was gesmeed in Osaka, waar de G20 vrijdag en zaterdag bijeen waren. Architecten daarvan: Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Timmermans zou dus voorzitter moeten worden, zijn concurrent Manfred Weber (de winnaar van de verkiezingen) de voorzitter van het parlement. Dat laatste is echter tegen het zere been van Webers Europese Volkspartij. Waar de meeste regeringsleiders in de loop van zondagmiddag binnendruppelden voor het overleg, bleven juist de christendemocratische collega’s opvallend lang weg. Hun uiteindelijke boodschap: Weber leidt de grootse fractie en mag niet gepasseerd worden voor de belangrijkste baan. Dat is niet alleen een ‘nee’ tegen Timmermans, maar ook tegen Angela Merkel, een van de bedenkers van de ‘Osaka-sudoku’. De vertrekkende Duitse bondskanselier heeft duidelijk aan macht ingeboet.

Frans Timmermans is niet overal even populair.

Timmermans had toen al de wind van voren gekregen uit andere hoek. Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije lieten onmiddellijk weten zijn kandidatuur niet te steunen. Zijn aanhoudende, scherpe kritiek op de staat van de democratie en de rechtsstaat in met name Polen en Hongarije heeft daar veel kwaad bloed gezet. ,,Timmermans verdeelt Europa”, zei de Poolse premier Mateusz Morawiecki. Ook Italië liet even later weten ‘zeker niemand van links’ te gaan steunen. Als vervolgens ook de Britten zouden besluiten om zich te onthouden van stemming (vanwege de brexit), dan is er in de Raad geen meerderheid voor Timmermans.

Achter de schermen

De Nederlander was de hele avond en nacht in Brussel achter de schermen bezig om medestanders voor zijn kandidatuur te winnen. Zo sprak hij met de Bulgaarse premier en EVP-lid Bojko Borisov. Tegelijkertijd doken er alternatieve namen op, vooral van de EVP, in de hoop dat die wél op een meerderheid konden rekenen. Michel Barnier kwam weer eens voorbij, de EU-onderhandelaar voor de brexit. En Leo Varadkar, de Ierse premier, die eerder al gemeld had dat hij geen genoegen zou nemen met de nominatie van iemand die geen christendemocraat was.

Ook Donald Tusk had een drukke nacht. Omdat een akkoord uitbleef, ging hij met elk van de leiders even apart zitten om te kijken wat er mogelijk was. Daarna volgde er een gesprek met iedereen bij elkaar, en vervolgens kwam er een tweede ronde ‘biechtstoelgesprekken’. Rond half 6 had hij een onderonsje met Frankrijk, Duitsland, Nederland en Spanje, precies het groepje dat in Osaka het plan-Timmermans in elkaar had getimmerd.