Debat over regeerakkoord: oppositie ten aanval over ‘bezuiniging’ op zorg

kijk live meeEen dag na de presentatie ligt het regeerakkoord van Rutte IV onder vuur: in een debat erover in de Tweede Kamer gaat de oppositie met scherp schieten.

Partijleiders van links tot rechts namen gisteren al een voorschot op de vrucht van de formatie. Vooral met de klacht dat het kabinet gaat ‘bezuinigen’ op de zorg.

Vraag is of dat beeld klopt: de zorgkosten -onder meer door vergrijzing- groeien vanzelf al van 88 naar ruim 95 miljard euro in 2026. Pas vanaf dat jaar worden de zorguitgaven door het kabinet afgeremd.

Ofwel: er gaat minder geld naar de zorg toe dan zonder ingrijpen zou zijn gebeurd. Maar de uitgaven aan de zorg nemen nog wel 'gewoon' toe. Die voet op de rem leidt mettertijd tot een besparing van 5 miljard euro in 2052.

‘Nachtmerrie voor Nederland’

Lilian Marijnissen (SP) had er gisteren geen goed woord voor over. ,,En dat in coronatijd! Er komt geen salarisverhoging voor zorgpersoneel, de marktwerking in de zorg wordt niet aangepakt. Dit is ongelooflijk.”

PVV-leider Geert Wilders sprak van een ‘nachtmerrie voor Nederland’. ,,In plaats van dat we gaan investeren, gaan we daar nu structureel 5 miljard op bezuinigen.”

PvdA-leider Ploumen was al even kritisch. ,,En in deze tijd bezuinigt deze doorstartcoalitie 5 miljard op de zorg. Dat vind ik onbegrijpelijk.”

Volledig scherm Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) tijdens de persconferentie over het coalitieakkoord. © ANP