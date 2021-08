Deel Kamer dringt aan op ruimhartiger opvang Afghaanse helpers

Terwijl Duitsland vandaag aankondigde visums te gaan verstrekken aan álle Afghanen die met het Duitse leger hebben samengewerkt, blijven in Nederland in principe alleen ex-tolken welkom. Een deel van de Tweede Kamer begrijpt niets van die opstelling en dringt aan op een ruimhartiger opvangbeleid.

Het ministerie van Defensie vreest een 'niet-beheersbare toename’ als ook oud-bewakers en ander personeel naar Nederland komen. Nederland blijft daarom ‘terughoudend’ in het honoreren van verzoeken van niet-tolken, zoals beveiligers, logistiek ondersteuners of medewerkers van non-gouvermentele organisaties. Een reden die wordt aangevoerd is dat het om een ‘zeer omvangrijke groep’ gaat.

Die boodschap is in het verkeerde keelgat gestoken bij Kamerleden van D66, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en Denk. Zij menen dat naast tolken ook andere medewerkers die voor de Nederlandse missie in Afghanistan hebben gewerkt, zoals beveiligers, beheerders en juristen, recht zouden moeten hebben op bescherming.

Quote Waarom zet u niet alles op alles om deze mensen in veiligheid te brengen, waarna u later nog altijd middels een zorgvuldi­ge procedure kunt toetsen of de aanvraag juist is?

Plicht

In een serie vragen aan het kabinet stellen de Kamerleden dat het een ‘plicht’ is om de Afghanen die Nederland terzijde hebben gestaan zo goed mogelijk te beschermen. ,,Waarom zet u niet alles op alles om deze mensen in veiligheid te brengen, waarna u later nog altijd middels een zorgvuldige procedure kunt toetsen of de aanvraag juist is?", vragen zij aan de demissionaire ministers Ank Bijleveld (Defensie), Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers (Justitie en Veiligheid).

Volgens de Kamerleden lopen de oud-medewerkers door de Nederlandse insteek ‘aanzienlijk meer risico’ om in handen van de Taliban te vallen. De jihadisten, die steeds meer terreinwinst boeken, zien deze mensen als verraders en zijn uit op vergelding.

Duitsland maakte vanochtend bekend dat alle Afghanen die met het Duitse leger hebben samengewerkt in aanmerking komen voor een visum. Ook de VS en het Verenigd Koninkrijk verwelkomen niet alleen ex-tolken. ,,Waarom kiest u niet net als andere landen voor een ruimhartiger aanpak", luidt een van de vragen aan het kabinet.

Onder vuur

Het is al de derde set Kamervragen in ruim twee weken tijd, waarin het kabinet wordt aangespoord meer te doen om Afghanen die voor de Nederlandse krijgsmacht hebben gewerkt een veilig heenkomen te bieden. Ex-tolken komen in principe wél in aanmerking voor repatriëring naar Nederland, maar de procedure is volgens critici omslachtig.

Minister Bijleveld kwam in een Kamerdebat in juni zwaar onder vuur te liggen vanwege de haperende repatriëring van voormalige tolken. Parlementariërs meenden een gevoel van ‘urgentie’ bij de CDA-bewindsvrouw te missen.

Bijleveld ontkende die aantijging en zei dat elke aanvraag eerst getoetst moet worden om te voorkomen dat oorlogsmisdadigers er tussendoor glippen en op Nederlandse bodem belanden. Wel zei ze toe dat Nederland ‘in het uiterste geval’ een vliegtuig zal sturen om de ex-tolken op te halen.

