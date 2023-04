Defensie biedt plots openheid: Nederland gaf onder meer 196 pantservoertuigen en 31 veldkeukens aan Oekraïne

Het ministerie van Defensie heeft donderdag een lijst gepubliceerd van alle goederen die sinds 24 februari vorig jaar, toen Rusland Oekraïne binnenviel, aan Oekraïne zijn geleverd of zijn toegezegd. Het kabinet komt daarmee terug van het besluit om geen details te geven over leveringen aan Oekraïne. Nu wordt gesteld dat ‘meer transparantie’ nodig is voor ‘het behoud van draagvlak’ en om een ‘maatschappelijk debat te voeren over de militaire steun aan Oekraïne’.

‘Daarnaast heeft transparantie over leveringen van militair materieel een signaalwerking richting zowel Oekraïne als Rusland', schrijft minister Kajsa Ollongren van Defensie aan de Tweede Kamer. Zij benadrukt wel dat er alleen ‘waar mogelijk’ openheid wordt gegeven. ‘Per levering wordt een afweging gemaakt of openbaarmaking mogelijk is.’ Dat kan volgens de minister niet altijd. Zo worden bij munitie bijvoorbeeld geen aantallen vermeld, mogelijk om Rusland niet wijzer te maken. Er klinken al langer geluiden uit Oekraïne dat munitie schaarser wordt.

Nachtkijkers

In het overzicht staan 143 drones ‘met toebehoren’, 1037 nachtkijkers en ‘diverse mitrailleurs, (langeafstands)geweren en pistolen’. Ook niet-militaire goederen worden opgesomd. Zo kreeg de regering in Kyiv de beschikking over 676 aggregaten, 300 tenten en 21 heftrucks. In de lijst staan ook wapensystemen en munitie die eerder al uitlekten of openbaar werden, zoals de pansterhouwisters, delen van een Patriotraketinstallatie, tanks en de twee toegezegde mijnenjagers.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Defensie gaf, zo laten de overzichten zien, veel van eigen materieel en apparatuur weg. Dat betekent dat onze eigen krijgsmacht bijvoorbeeld minder materieel en voertuigen heeft om zelf in te zetten of mee te oefenen. Ollongren stelt dat de effecten van de leveringen ‘gezien de huidige omstandigheden’ als ‘acceptabel’ worden beoordeeld.

De waarde van deze ‘directe leveringen’ is 588 miljoen euro. Maar dat is slechts de boekwaarde, benadrukt Defensie. Omdat de spullen ook vervangen moeten worden, komen de totale kosten voor Nederland fors hoger uit: op 912 miljoen euro.

Wachtrij

Defensie probeert dat vervangingsproces te versnellen. Of dat ook gaat lukken, is niet duidelijk. Veel andere bondgenoten die aan Oekraïne leveren proberen hun tekorten ook zo snel mogelijk aan te vullen, waardoor er bij de wapenindustrie een wachtrij ontstaat. Daarom stelt Ollongren ook dat de voortdurende militaire steun aan Oekraïne ‘een vertragend effect’ heeft op de verwerving van nieuw materieel. Welke gevolgen dat heeft, meldt de D66-bewindsvrouw niet.

Wel stelt zij dat Nederland, net als andere landen, steeds vaker militaire goederen aan Kyiv levert die rechtstreeks bij wapenfabrieken worden besteld. Daarmee was al 121 miljoen euro gemoeid. Ook is er nog eens 100 miljoen euro gestort in een speciaal fonds voor dergelijke wapenaankopen.

De 1,2 miljard euro die Nederland al uittrok voor Oekraïne is exclusief geld dat beschikbaar is voor humanitaire steun, wederopbouw en landbouw.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: