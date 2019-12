‘Demonstranten bij abortusklinieken zijn aan het verkeerde adres’

Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) vanmiddag tijdens een Kamerdebat over medische ethiek: ,,Tegen de demonstranten zou ik het volgende willen zeggen: ‘als u uw ongenoegen over onze abortuswetgeving wilt uiten, komt u dan naar Den Haag, komt u hier demonstreren. Wij, de landelijke politiek, bepalen wat wel en niet is toegestaan. Tegen mij en tegen mijn collega’s mag u fel uw ongenoegen uiten. Maar laat deze vrouwen met rust’.”



Volgens de oppositiepartij zoekt minister De Jonge (Volksgezondheid) de oplossing voor de intimidatie bij de vrouwen zelf. Ellemeet: ,,Maar is de minister het niet met GroenLinks eens, dat je de oplossing voor intimidatie niet bij de slachtoffers moet zoeken, maar bij de daders?”



Ook PvdA’er Lilianne Ploumen vindt het ongepast dat demonstranten bij abortusklinieken verwensingen naar het hoofd van vrouwen slingeren als 'kindermoordenaar’. Zij moeten dat in Den Haag komen doen, meent zij eveneens. Ploumen: ,,Ik vind het een groot probleem dat vrouwen worden geïntimideerd bij abortusklinieken. ,,Waarom gaat de minister niet met hen in gesprek? Het moet echt afgelopen zijn met deze praktijken.”