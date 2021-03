Den Haag nog lang niet klaar voor omarmen van omstreden vaccinatiebewijs

Nieuw plan om economie sneller open te gooien: kan het met 650.000 corona­tests per dag wel?

19 februari De samenleving sneller opengooien en tegelijk zorgen dat het coronavirus sneller verdwijnt. Het lijkt een enorme paradox, maar toch is het de kern van een plan dat adviesbureau KPMG schreef in opdracht van werkgeverskoepel VNO-NCW en MKB-Nederland. De oplossing: minimaal 650 duizend coronatests per dag.