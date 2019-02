Denk-Kamerlid Azarkan niet vervolgd voor nep-PVV-banner

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat - hoewel vaststaat dat de nepbanner door of met politieke partij Denk is ontwikkeld - er niet kan worden vastgesteld dat het online plaatsen van de banner in opdracht of met medeweten van Azarkan of Denk is gebeurd. ,,Het enkel ontwerpen of ontwikkelen van een dergelijke banner is op zichzelf niet strafbaar’’, licht het OM toe. Al valt, schrijft het OM, de nepbanner wel te kwalificeren als beledigend.