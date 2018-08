Denk moet referendumsubsidie grotendeels terugbetalen

Vissen met Jan Van militair tot CDA-Kamerlid: interview met Hanke Bruins Slot

28 juli Dit is de vierde aflevering van de interviewserie Vissen met Jan, waarin politiek verslaggever Jan Hoedeman elke week met een politicus praat over leven en politiek. CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot behoort met acht jaar Kamerlid tot de ervaren rotten in de Tweede Kamer. De burgemeestersdochter schoot met scherp in Afghanistan. Het triggerde haar om Kamerlid te worden.