Denk verliest kort geding over geheime opname

Journalisten van BNNVARA mochten in het geheim een geluidsopname maken van een Denk-politicus op zijn fractiekamer. Dat is de uitspraak in kort geding van de Amsterdamse rechtbank. De opname hoeft niet vernietigd of verwijderd te worden. De belangen van de journalisten wegen zwaarder dan die van de politieke partij.

Politiek verslaggevers van het radioprogramma De Nieuws BV maakten eerder dit jaar op de Denk-fractiekamer een geheime opname van voormalig campagneleider en waarnemend fractievoorzitter Farid Azarkan. Daarin geeft hij toe te hebben overwogen om 'binnen de creativiteit van de verkiezingscampagne' een online nepadvertentie van de PVV te plaatsen.

Klacht

Azarkan haalde in juni tijdens een persconferentie al hard uit naar de werkwijze van De Nieuws BV. Na een klacht bij het bestuur van de Tweede Kamer werd ook de gang naar de rechter ingezet. Denk claimde dat opname 'onrechtmatig' was.

De rechter is het daar niet mee eens. In dit geval heeft Denk de journalisten zelf uitgenodigd in de fractiekamer. Het gesprek had overal gevoerd kunnen worden en had dan ook niets van doen met de gebruikelijke beslotenheid van die ruimte.

Daarnaast is het uitzenden van de opname 'gerechtvaardigd en proportioneel'. ,,De omroep heeft terecht aangevoerd dat (het idee voor) de nepbanner als een ernstige misstand kan worden aangemerkt, waarover het publiek moest worden geïnformeerd.''

Tijdens behandeling van de zaak, twee weken geleden, kwam Azarkan zelf ook aan het woord. Hij wilde, als de rechter in zijn nadeel zou oordelen, niet langer met de pers praten en ze niet meer toelaten in de vertrekken van Denk. De komende maanden moet blijken of de Denk-politicus bij dit voornemen blijft.

Juridisch gezien gaven experts Denk vooraf al weinig kans. In beginsel is het volgens de wet toegestaan een gesprek op te nemen waaraan je zelf deelneemt (anders is het afluisteren, en dat mag niet). Dat bewijs mag meestal later ook worden gebruikt in een rechtszaak of om iemand te confronteren met de eigen uitspraken.

Privacyverwachting

In deze zaak zijn delen uit het gesprek echter ook gepubliceerd, door De Nieuws BV zelf en in NRC Handelsblad, en dat kan weer niet altijd zomaar. De rechter vraagt zich in dat geval af of de opgenomen partij 'een redelijke privacyverwachting' mocht hebben en of de informatie niet op een andere manier verkregen had kunnen worden dan via een heimelijke opname.