Denk wil debat over ‘inmenging Israël’ bij motie ChristenUnie

Denk wil nu een debat met het kabinet voeren over deze motie, omdat die dus volgens een Israëlische krant door inmenging van Israël is gefabriceerd. ,,We hebben het in de Tweede Kamer vaak over ongewenste buitenlandse inmenging", vertelt partijleider Tunahan Kuzu.



,,Buitenlandse ambassades mogen zich niet mengen in de Nederlandse politiek. Dus wil ik weten wat er waar is van deze nare bewering in een Israëlische krant. Als die klopt, is dat onacceptabel.“



Zelf wordt Denk al jaren beschuldigd van samenwerking met de Turkse autoriteiten, maar volgens Kuzu zijn die aantijgingen ongegrond. ,,Ik heb mijn vraagtekens bij deze gang van zaken rondom de ChristenUnie, dus moet er opheldering komen. Ik ben benieuwd hoe de Kamer hiermee zal omgaan.”



De ChristenUnie reageert: ,,Als de heer Kuzu met mij wil armpje drukken over wie met welke ambassade het meeste contact heeft, dan ga ik dat natuurlijk graag aan", aldus Kamerlid Joël Voordewind. ,,Maar ik vrees dat ik het tegen hem moet afleggen. Ik ben niettemin blij dat hij met zoveel aandacht onze voorstellen volgt en ik hoop dat hij het met mij eens is dat het bashen van Israël moet stoppen.”