Denk wil debat over Marokkanen-tweet van FvD-leider Baudet

De partij reageert op een tweet van Baudet van vrijdagavond. Hij beweert dat twee ‘dierbare vriendinnen’ in de trein ernstig zijn lastig gevallen door vier Marokkanen. Volgens de NS en ooggetuigen daarentegen was er sprake van een kaartcontrole door controleurs in burger, en wilden de vrouwen aanvankelijk hun vervoersbewijs niet tonen. Op sociale media brak een golf van verontwaardiging los. Baudet heeft nog niet op de kritiek gereageerd.



Denk vreest gevolgen voor de samenleving als politici ‘leugens en haatzaaiende tweets’ verspreiden.



GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver wil dat Baudet zijn excuses aanbiedt: ,,Dit is wat extreemrechts doet: racistische drek de wereld inslingeren zodat iedereen ermee bezig is. Tegelijkertijd moeten we het voor elkaar opnemen. Baudet plugt zijn politieke agenda over de rug van Marokkaanse Nederlanders. En nu ook nog zwijgen. Waar blijven zijn excuses?,” twittert hij.