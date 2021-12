Diederik Gommers wil Hugo de Jonge niet opvolgen als minister: ‘Past niet bij mij’

Het gonst van de geruchten sinds vrijdag naar buiten kwam dat Hugo de Jonge niet door zal gaan als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zelf gaf De Jonge aan ‘bereid en beschikbaar’ te zijn om door te gaan met de zorgportefeuille, maar het ministerie krijgt geen CDA-bewindslieden, vertelde een bron aan deze site. In een interview in de Volkskrant uit augustus gaf Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, aan er voor open te staan. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, wordt het in ieder geval niet.



Een luisteraar van de BNR-podcast Vraag het Gommers vraagt de intensivist of hij open staat voor de huidige functie van Hugo de Jonge. ,,Nee, dat ga ik echt niet doen. Het past zo niet bij mij”, reageert Gommers. ,,Ik heb niks met heel lang vergaderen. Ik heb echt een hekel aan documenten doornemen. Ik hoor de verhalen van de minister, dan staat de tas al klaar als je naar huis gaat van al die documenten die je voor de volgende dag moet doornemen. Oh, daar heb ik zo’n hekel aan.”



Al ziet Gommers ook wel positieve dingen aan een eventueel ministerschap. ,,De persconferentie zou ik niet erg vinden. Ik bedoel dat kan ik. Ik zou het ook heel leuk vinden om over grote onderwerpen na te denken en te discussiëren met elkaar. Maar er zitten heel veel dingen aan die niet bij mij passen. Dus nee, dat ga ik niet doen.”



De 57-jarige Gommers is vooralsnog niet gepolst en dat verwacht hij ook niet. ,,Ik ben veel te lastig. Ik loop heel slecht in het gareel. Zo ‘n beleidsplan dat je dan moet aanhouden en je dan aanpassen aan de partij. Ik ben ook helemaal niet lid van een partij.”