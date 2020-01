Dijkhoff wil grondig gaan nadenken over vuurwerk

Hij schrijft in een stuk op zijn Facebook-pagina dat hij niet ‘doof en blind’ is voor de gaande discussie. Hij wil echter geen overhaast besluit nemen. ,,Ik snap ook heel goed dat je er klaar mee bent, als je leest over vuurwerk dat naar agenten en naar een rouwstoet wordt gegooid, over spullen die in de fik worden gestoken, over levensgevaarlijke situaties. Ik snap heel goed dat je er klaar mee bent als je je zelf niet meer veilig voelt in je eigen buurt, als je bezorgd bent over je kinderen, je huisdieren, je spullen. Ik voel dat eerlijk gezegd ook.”