Diplomatieke strijd verhardt, Nederland zet opnieuw diplomaten uit: ‘Rusland blijft spionnen sturen’

Minister Wopke Hoekstra (CDA) van Buitenlandse Zaken maakte de nieuwe maatregelen zaterdagmiddag bekend. ,,Rusland blijft proberen spionnen naar Nederland te sturen onder diplomatieke dekmantel. Ondertussen blijft Rusland ook de visa weigeren van onze mensen. Dit is onacceptabel, dus we gaan over tot diplomatieke pariteit. Dat betekent: in Den Haag mogen niet meer diplomaten rondlopen dan wij er in Moskou hebben.”