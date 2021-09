Dit weten we uit de gelekte Prinsjesdagplannen: veel voor klimaat en veiligheid, beetje voor koopkracht

Het kabinet wil ook nog iets doen voor de verbetering van koopkracht voor burgers. Het CPB becijferde eerder dat - ondanks tamelijk florissante economische berichten - burgers er in de portemonnee niet veel op vooruit gaan als er geen beleid op wordt gemaakt. Het kabinet wil toch een ‘plusje’ geven. Bijna alle Nederlanders moeten volgend jaar iets meer te besteden hebben, of in elk geval niet minder. Het gemiddelde huishouden houdt een klein plusje over: 0,1 procent. Werkenden gaan er gemiddeld ook met dat percentage op vooruit, net als uitkeringsgerechtigden, alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen. Voor gezinnen met kinderen, gepensioneerden en tweeverdieners zit er géén plusje in. Hun koopkracht gaat volgend jaar niet vooruit, maar valt ook niet terug. De enige groep die er op achteruit lijkt te gaan, zijn de alleenverdieners: zij leveren 0,2 procent koopkracht in.