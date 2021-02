Dit wist jij nog niet van de lijsttrekkers: speel de quiz en ontdek 24 nutteloze weetjes

Kabinet onderzoekt verbod op waterpijp in shishaloun­ge

29 januari Het rookverbod in shishalounges wordt zo slecht nageleefd dat het kabinet laat onderzoeken of het lurken aan een waterpijp in zo'n ruimte helemaal verboden moet worden. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.