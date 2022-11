Donderwolken boven de NS: politiek trekt teugels aan

Onderwijs­mi­nis­ter Dijkgraaf trekt honderden miljoenen extra uit voor mbo

Het middelbaar beroepsonderwijs krijgt er tot en met 2027 flink meer geld bij van het kabinet. In totaal gaat het om 4,4 miljard euro, waarvan een groot deel al was aangekondigd in de begroting van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Ruim 360 miljoen euro is echt nieuw geld, laat het departement weten. Bijna de helft van alle studenten in Nederland studeert aan een mbo, ruim 500.000 studenten.

20 oktober