Dood Rus leidt tot nieuwe wet

1 Magnitski, wie is dat?

Een betere vraag is 'wie wás dat?' Sergej Magnitski was een Russische advocaat die werd ingehuurd door het Britse Hermitage Capital, één van de grootste buitenlandse investeerders in Rusland, om onderzoek te doen naar corruptie via dat Britse bedrijf. Hij ontdekte dat het investeringsfonds was beroofd van zo'n 230 miljoen dollar door Russen met banden met het Kremlin. Toen hij aangifte ging doen, ging het mis. Hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland Hans van Koningsbrugge vat het zo samen: ,,Hij ging naar de politie en werd zelf gearresteerd." Dat was in november 2008. Acht dagen voor zijn voorarrest zou aflopen, stierf hij onder verdachte omstandigheden in een Russische cel. Hij werd 37 jaar.