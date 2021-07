Doorgeven alcoholisch drankje aan minderjarige: 100 euro boete

Door de nieuwe alcoholwet - die vandaag ingaat - is het strafbaar om alcohol door te geven aan minderjarigen op openbare plekken, zoals in restaurants, bars en bij festivals. De boete is 100 euro, zo laat demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) weten. ,,We doen dit niet om de schatkist te spekken, maar voor de gezondheid van jongeren’’, zegt Blokhuis.

Uit een peiling in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onder ruim duizend Nederlanders blijkt dat de meeste mensen geen weet hebben van deze verandering in de alcoholwet. 62 procent van de Nederlanders heeft geen idee dat de wet strenger wordt. Ruim 80 procent van de mensen dacht dat het al strafbaar was om als volwassene drank aan een minderjarige te geven. Maar dat is het dus pas sinds vandaag. Verder laat de peiling zien dat een op de zes Nederlanders wel eens een biertje of wijntje koopt waarvan ze weten dat het door een minderjarige wordt gedronken, bijvoorbeeld een kind, vriend of kennis.

Quote Ik hoop van harte dat er ontzettend weinig boetes uitgeschre­ven gaan worden naar aanleiding van de nieuwe wet Paul Blokhuis, staatssecretaris Volksgezondheid

Minderjarige ook strafbaar

Minderjarigen die een drankje aannemen, konden al op de bon worden geslingerd. Voor 16- of 17-jarigen is het boetebedrag voor alcoholbezit 100 euro, voor jongere kinderen is het 50 euro. Ook kroegbazen en supermarkten kregen al een bon als zij alcohol verkopen aan tieners.

,,Ik hoop van harte dat er ontzettend weinig boetes uitgeschreven gaan worden naar aanleiding van de nieuwe wet’’, zegt staatssecretaris Blokhuis. ,,Alcohol onder de 18 jaar is ongezond. Daar is de Gezondheidsraad heel helder over, maar te veel 18-minners drinken nog. In 2019 had bijna de helft van de 12- tot en met 16-jarige scholieren ooit wel eens alcohol gedronken.’’

Vanaf vandaag mogen supermarkten en slijterijen maximaal 25 procent korting geven op alcohol: twee bierkratten voor de prijs van een is er niet meer bij. Dat is ook geregeld in de nieuwe alcoholwet. Ook wordt de online verkoop van alcohol strenger gecontroleerd.

