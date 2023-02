Drie jaar na de eerste patiënt zet OMT coronaseinen op veilig: testen en isolatie niet meer nodig

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) moet zich nog beraden over het advies, maar de boodschap van het OMT is duidelijk: door nieuwe varianten en grote immuniteit in de bevolking is het coronavirus inmiddels een infectie geworden als vele anderen. Daarom kunnen de laatste restricties en -adviezen rond testen en isolatie overboord. Corona heeft waarschijnlijk de langverwachte ‘endemische fase’ bereikt, schrijft het OMT in een zojuist openbaar gemaakt advies aan de regering. Daarmee is de crisisfase voorbij, zolang er geen ziekmakender variant opduikt.

‘Het feit dat het OMT nu aangeeft dat ook de laatste specifieke maatregelen -zoals testen bij klachten en het isolatieadvies- kunnen vervallen, is een mijlpaal', schrijft Jaap van Dissel in zijn 146ste corona-OMT-advies aan het kabinet. ‘Dit gaat tegelijkertijd gepaard met onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van nieuwe varianten, en het verloop van de afweer. Dit vraagt om zorgvuldige en goed afgestemde communicatie'. Van Dissel adviseert om niet van de één op de andere dag alles overboord te gooien.

Testen en isolatie

Tot nu toe geldt het advies om bij klachten te testen en na een positieve uitslag minstens vijf dagen in isolatie te gaan. Dat kan geschrapt worden, vindt het OMT. De adviezen rond corona zouden zoveel mogelijk gelijkgetrokken moeten worden aan protocollen bij andere luchtweginfecties. Bij griep geldt immers ook dat je thuis moet blijven als je je ziek voelt, en hoesten en niezen in de elleboog blijft een goed concept. Als je je niet fit voelt, is het raadzaam om contact met kwetsbare mensen te vermijden. En goed ventileren is altijd verstandig.

De coronapandemie is ruim een jaar na de laatste lockdown compleet van gedaante gewisseld. De omikronvariant veranderde het verhaal volledig, met veel meer besmettingen, maar vaak ook minder ernstige ziekte.

Bijna 98 procent van de Nederlanders heeft inmiddels immuniteit opgebouwd (na besmetting en/of infectie), zo blijkt uit onderzoek. En het beruchte reproductiegetal (de r-waarde) blijft om en nabij de één. De situatie is uiterst overzichtelijk, met gemiddeld de laatste week tachtig coronapatiënten per dag erbij in de ziekenhuizen.

Omdat de crisisfase voorbij is, is het op grote schaal testen op corona ook niet meer nodig en zorgmedewerkers hoeven in principe ook geen mondneusmasker meer te dragen als ze binnen anderhalve meter van een patiënt komen. Wel suggereert het OMT om mondkapjes te blijven verstrekken aan mensen die ‘medisch kwetsbaar’ zijn.