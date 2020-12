Drie ton subsidie voor hulp aan lhbti’ers in gesloten gemeenschappen

Rekenen in Nederland in de lift, ‘bijna terug’ op oude niveau

11:02 Basisschoolleerlingen in groep 6 zijn de afgelopen jaren beter gaan rekenen. Daarmee presteren zij ruim boven het internationale gemiddelde. Dat blijkt uit het vierjaarlijkse internationale TIMSS-onderzoek, dat vandaag is verschenen. Bij de vorige studie, die in 2015 verscheen, bleken de rekenprestaties van zesde groepers nog te zijn gedaald.