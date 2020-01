Druk op ambtenaren leidde tot te rooskleurig beeld Kunduz-missie

Hoewel er feitelijk te weinig cursisten waren om te trainen, kreeg de Kamer een rooskleurig beeld voorgeschoteld, zo blijkt uit de post-missiebeoordeling (PMB), die het kabinet naar de Kamer heeft gestuurd. Zo werden in rapportages over het aantal getrainde agenten reeds afgehaakte cursisten meegeteld, werden cursisten die verschillende trainingen ontvingen meerdere malen meegeteld, en kregen mensen een certificaat die hier volgens de richtlijnen niet voor in aanmerking kwamen.

Krap

Uit het rapport blijkt dat de missieleiding er veel aan gelegen was om het draagvlak voor de missie te behouden. De parlementaire steun voor de politiemissie, die tussen 2011 en 2013 werd uitgevoerd, was relatief krap en kwam pas tot stand nadat het kabinet eisen van toenmalige oppositiepartijen GroenLinks en ChristenUnie had ingewilligd.

‘Ernstige conclusie’

,,Dit is een ernstige conclusie”, concluderen zij in de brief. Het parlement moet er volgens het viertal op kunnen vertrouwen dat rapportages een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de missieresultaten bevatten. ,,Personeel moet de ruimte voelen om kritische of negatieve inzichten te kunnen rapporteren en leidinggevenden moeten ervoor zorgen deze boodschappen op een evenwichtige en transparante wijze doorklinken in rapportages aan Den Haag. Ook in de Haagse realiteit moet acceptatie zijn voor onwelgevallige berichten, en die moeten hun weg kunnen vinden in rapportages aan uw Kamer”, aldus de kabinetsleden.