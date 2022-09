‘Dwangwet’ asielopvang nu al vertraagd

De wet die gemeenten kan dwingen tot asielopvang, loopt nu al vertraging op. Het wetsvoorstel moest vóór 1 oktober klaar zijn, beloofde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) de Tweede Kamer. Dat wordt ‘een of enkele weken’ later.

Volgens een woordvoerder van Van der Burg worden ‘de puntjes nog op de i gezet’. De vertraging is opvallend, omdat zowel bewindsman als de Kamer vanwege de asielcrisis haast willen maken met de wet. Gemeenten kunnen nu zonder gevolgen stelselmatig weigeren asielzoekers op te vangen. Het kabinet vindt dat alle gemeenten een steentje moeten bijdragen en wil dat asielopvang ‘eerlijk en evenredig’ wordt verdeeld. Met de nieuwe wet kunnen gemeenten in de toekomst worden gedwongen tot opvang.

Van der Burg zei eerder deze maand tijdens een lang asieldebat in de Kamer nog bij herhaling dat de wet voor 1 oktober af moest zijn. ,,Wij moeten de wet in ieder geval vóór 1 oktober in consultatie hebben en zo snel mogelijk bij u hebben liggen”, zei Van der Burg toen. De staatssecretaris heeft de Kamer niet geïnformeerd over de vertraging.

Consultatie

Tijdens de consultatie, een periode die vier weken duurt, kunnen organisaties en burgers hun mening geven over een wetsvoorstel en voorstellen tot aanpassingen doen. Ook de Raad van State, het belangrijkste adviescollege van het kabinet, brengt dan advies uit. Daarna kan het parlement de wet bespreken. Hoe eerder de wet in de Tweede Kamer ligt, hoe eerder die behandeld kan worden. Over de datum dat de wet in werking zou moeten treden, zei Van der Burg eerder: ,,Mijn streven is heel nadrukkelijk gericht op 1 januari.”

Van der Burg kondigde de wet begin juli al aan. De precieze invulling was toen nog niet duidelijk, er lagen toen nog twee scenario’s. Uiteindelijk moet het er toe leiden dat het aantal asielopvangplekken dat in Nederland nodig is, eerlijk worden verdeeld over alle twaalf provincies. In de eerste optie zouden provincies daarna bepalen hoe de opvangplekken over gemeenten worden verdeeld. De tweede mogelijkheid is dat de provincies het bespreken met de gemeenten. Als die er niet uitkomen, grijpt het kabinet in. In beide gevallen, benadrukte Van der Burg, ‘is er sprake van dwang’.

Burgemeesters drongen in het Veiligheidsberaad al langer aan op dwangmiddelen voor gemeenten die niets doen. Begin dit jaar zal Van der Burg zo’n ‘dwangwet’ nog niet zitten. ,,Ik vind eigenlijk dat dat een nederlaag is, dat we er op basis van vrijwilligheid uit moeten komen.” Hij sprak van ‘een laatste redmiddel’.

