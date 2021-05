Economie-minister Bas van ‘t Wout vanwege burn out thuis, Stef Blok tijdelijke vervanger

Van ‘t Wout volgde op 20 januari Eric Wiebes op als minister van Economische zaken. Wiebes stapte een week daarvoor op vanwege zijn verantwoordelijkheid in de toeslagenaffaire. Van 't Wout was daarvoor staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij volgde medio vorig jaar Tamara van der Ark op toen zij doorschoof naar de ministerspost van Medische Zorg. Hij stond in de top 10 van de kieslijst van zijn partij waarvoor hij in 2012 in de Tweede Kamer kwam. In het verleden was Van ‘t Wout politiek assistent van Mark Rutte, toen deze staatssecretaris was in het kabinet-Balkenende II.