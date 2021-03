Eén A4’tje slaat ‘alles aan diggelen’ in de pre-formatie

Sylvana Simons pakt BBB-lijsttrek­ker aan op kwetsende tweets, Van der Plas spreekt van ‘haatcam­pag­ne’

20 maart Caroline van der Plas, lijsttrekker van BoerBurgerBeweging en een van de nieuwkomers in de Tweede Kamer, is gisteren in opspraak gekomen nadat diverse twitteraars, onder wie BIJ1-lijsttrekker Sylvana Simons, haar op een reeks oude tweets wezen die homofoob en racistisch van aard zouden zijn. In een uitgebreide verklaring wijst Van der Plas alle beschuldigingen van zich af. ‘Er wordt gesuggereerd dat ik homofoob ben. Ik werp mij hier verre van’, laat ze weten. Excuses maakt ze niet.