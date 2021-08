Eendaagse festivals mogen alleen onder strikte voorwaarden doorgaan: maximaal 750 bezoekers

VideoEendaagse festivals kunnen deze zomer alleen doorgaan onder strikte voorwaarden. Er mogen maximaal 750 bezoekers komen en het festival moet in de open lucht of in een open tent plaatsvinden. Dat heeft demissionair premier Rutte vanmiddag bekendgemaakt na overleg met de meest betrokken ministers. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is het risico op een nieuwe golf coronabesmettingen te groot bij grotere evenementen.

Het kabinetsbesluit is een domper voor organisatoren van grote festivals en duizenden Nederlanders die al een kaartje hadden voor een groot festival in augustus, zoals Dutch Valley en Tropikali. Het kabinet had het OMT gevraagd of deze eendaagse festivals verantwoord konden doorgaan. Dat lijkt nu niet het geval, zo laat Rutte weten. ,,Helaas is de situatie nu dat eendaagse festivals tot 1 september alleen onder strikte voorwaarden kunnen doorgaan’’, zegt hij.

Volgens Rutte gaat het wel de goede kant op met het aantal coronabesmettingen in Nederland. ,,We zien gelukkig nog steeds dat het aantal positieve testen afneemt. We zien ook dat het aantal ziekenhuisopnames aan het ‘plateauen’ is. We verwachten dat het in de komende tijd gaat afnemen. Volgens het OMT zijn er daarom nu geen extra maatregelen nodig.’’ Toch is Rutte voorzichtig: ,,Ik vraag wel iedereen in Nederland heel scherp te blijven. We hebben nog steeds veel besmettingen, vijf keer meer dan in Duitsland.’’

Kort geding

De evenementensector keek reikhalzend uit naar het kabinetsbesluit van vanmiddag. Het kabinet besloot vorige week om alle meerdaagse festivals tot 1 september te verbieden. Grote festivals die daardoor werden getroffen, zijn onder meer Lowlands, Milkshake en Mysteryland. Maar festivalorganisatoren hoopten dat eendaagse festivals wél mochten doorgaan.

Daarover wilde het kabinet op 13 augustus een besluit nemen, maar dat vonden festivalorganisatie ID&T en ruim veertig andere evenementenorganisatoren te laat. Zij spanden een kort geding aan om de eendaagse evenementen door te laten gaan. Die rechtszaak zou afgelopen vrijdag dienen, maar werd uitgesteld nadat het kabinet aankondigde om vandaag alvast duidelijkheid te geven. Of het kort geding nu alsnog doorgaat, is onduidelijk.

Rutte: ,,We hebben opnieuw aan het OMT gevraagd: wat is nou verstandig met eendaagse evenementen? Helaas is de situatie dat het alleen onder strike voorwaarden kan en met beperkte aantallen, met een maximum van 750 deelnemers. De locatie moet in de open lucht zijn of in een open tent: enkel een dekzeil tegen de regen is toegestaan. Bezoekers moeten volledig gevaccineerd zijn, een herstelbewijs hebben of een negatieve testuitslag van Testen voor Toegang.’’ De 750 bezoekers hoeven zich overigens niet aan de 1,5 meterregel te houden, er gelden geen vaste zitplaatsen.

Kosten vergoed

Het kabinet gaf vorige week aan te begrijpen dat organisatoren van eendaagse festivals met de handen in hun haar zitten vanwege de voorbereiding. Nu alle grotere evenementen - met meer dan 750 bezoekers - na 13 augustus worden geschrapt, zullen de gemaakte kosten worden vergoed. De financiële regelingen daarvoor worden verruimd, zo liet staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) afgelopen week al weten. Rutte bevestigde dat vanmiddag.

Volgende week maandag praat Rutte de pers opnieuw bij over de stand van zaken rond het coronavirus. Op vrijdagavond 13 augustus volgt een persconferentie, waarin het kabinet bekend zal maken hoe het verder gaat met alle coronamaatregelen.

