‘Eenheid met korreltje zout’: verdeelde boerenlobby kansloos tegenover kabinet

Kabinet wil dat NS 1,5 miljoen spendeert om het reizigers naar de zin te maken

Het kabinet wil dat de Nederlandse Spoorwegen (NS) 1,5 miljoen euro gaat spenderen aan het naar de zin maken van de reiziger. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van spoor heeft hiertoe besloten, omdat de vervoerder de afspraken niet is nagekomen. In de tweede helft van vorig jaar werd de dienstregeling uitgekleed en reden er minder treinen dan was beloofd.