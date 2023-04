Eenmalige uitkering van circa 5000 euro voor Surinaams-Nederlandse ouderen met AOW-gat

Joyce Sylvester was voorzitter van een commissie van wijzen, die de kwestie onderzocht. Zij zegt in een reactie op het kabinetsbesluit: ,,Na meer dan 30 jaar is er eindelijk een financiële tegemoetkoming van de Nederlandse regering. Ik zie het als een gebaar van erkenning en herkenning voor de ouderen van Surinaamse afkomst.’’

De ouderen waar het om gaat woonden tussen 1957 en 1975 in Suriname, wat toen nog deel was van het Koninkrijk der Nederlanden. Het gaat om enkele tienduizenden mensen. Zij zijn voor de onafhankelijkheid naar Nederland gekomen, maar krijgen op hun 65ste jaar een veel lagere AOW. Dat gaat maandelijks om een bedrag van tussen de 300 en 400 euro. Deze Nederlanders ervaren het als groot onrecht dat zij geen volledige AOW krijgen.

Toch wel onverplichte tegemoetkoming

In verschillende Kamerdebatten in de afgelopen jaren kwam al de wens naar voren om deze mensen, die zich onrechtvaardig behandeld voelen, tegemoet te komen. De Raad van State stelde in 2021 nog dat er geen juridische aanknopingspunten zijn voor reparatie van de onvolledige AOW-opbouw. De commissie-Sylvester is echter van mening dat er wel degelijk een morele plicht bestaat en adviseerde twee jaar geleden dat er een regeling moest komen om het gat te repareren.