Eerste gesprekken met verkenners in provincies starten deze week

De BoerBurgerBeweging (BBB) in Flevoland maakte maandagavond bekend dat voor die provincie Pieter van Maaren en Herman Sietsma zijn gevraagd als verkenner. Van Maaren (CDA) is burgemeester van Zaltbommel. Bestuurskundige Sietsma is voor de ChristenUnie lid van de Eerste Kamer geweest.

In Overijssel heeft BBB dit weekend Wout Wagenmans en Jolanda Waaijer aangewezen als verkenners. Wagenmans was tot halverwege vorig jaar wethouder in de Overijsselse gemeente Raalte namens GemeenteBelangen. Jolanda Waaijer uit Almelo is bestuurskundige, werkte als griffier en heeft nu een adviesbureau voor de zorg en het onderwijs. De twee starten na donderdag 30 maart met hun gesprekken.

Elkaar in de ogen kijken

Oud-burgemeester van onder meer Venlo Jan Schrijen is in Limburg als verkenner benoemd. De fractievoorzitters van alle partijen in Limburg maken maandag en dinsdag kennis met BBB. ,,Gewoon om de hand te drukken en elkaar in de ogen te kijken”, aldus de lijsttrekker van BBB Annetje Schoolmeesters. De verkennende gesprekken moeten nog gepland worden. In Noord-Brabant is de rol van verkenner voor de van oorsprong Limburgse Sascha Ausems (partijloos), burgemeester van Waalwijk. De eerste gesprekken vinden deze week plaats. Dit geldt waarschijnlijk ook voor Utrecht, met verkenner Danny de Vries, burgemeester van plattelandsgemeente Oudewater (CDA).

Groningen heeft burgemeester Ard van der Tuuk (PvdA) van de gemeente Westerkwartier als verkenner benoemd. Woensdag is het duidingsdebat en erna wordt duidelijk wanneer het eerste gesprek plaatsvindt. Voormalig fractievoorzitter en wethouder in Harderwijk (Harderwijk Anders) Gert Jan van Noort is verkenner in Gelderland, waar het eerste gesprek woensdag gevoerd wordt. Ook in Noord-Holland vindt dan het eerste gesprek plaats met verkenner Ankie Broekers Knol (VVD), oud-staatssecretaris en oud-voorzitter van de Eerste Kamer.

Zuid-Holland heeft oud-staatssecretaris van de VVD Fred Teeven als verkenner gekozen en de gesprekken beginnen dinsdag. In Drenthe, Zeeland en Friesland zijn respectievelijk oud-burgemeester van Schouwen-Duiveland Gerard Rabelink (partijloos), burgemeester van Heemstede Astrid Nienhuis (VVD) en Tweede Kamerlid (SGP) Chris Stoffer als verkenners aangewezen. Het is nog niet bekend wanneer de gesprekken in deze provincies starten.