Eerste Kamer akkoord met omstreden donorwet

video Zijlstra houdt eer aan zichzelf en treedt af

17:53 Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken treedt af. Hij heeft dit zojuist in de Tweede Kamer bekend gemaakt, nog vóór het debat over zijn geloofwaardigheid als minister zou beginnen. VVD’er Zijlstra kwam in de problemen nadat bekend werd dat hij sinds 2016 een verhaal vertelt over een gesprek met de Russische president Poetin. In werkelijkheid was hij daar helemaal niet aanwezig.