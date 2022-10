Eerste Kamer verwerpt taakstrafverbod, maar is dat wel een nederlaag voor het kabinet?

In de Eerste Kamer haalde het kabinet vandaag bakzeil: er bleek geen steun voor het wetsvoorstel om het taakstrafverbod uit te breiden. Helemaal vreemd is dat niet: hetzelfde kabinet denkt erover juist vaker taakstraffen op te leggen.

Één kabinet, twee richtingen. Althans, zo leek het. Want terwijl minister Franc Weerwind (D66, Rechtsbescherming) vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer een lans brak voor het váker opleggen van taakstraffen, probeerde zijn collega juist steun te krijgen voor het uitbreiden van het verbod aan rechters om die vorm van straf op te leggen.

Minister Dilan Yesilgöz (VVD, Justitie) kreeg vandaag in de Eerste Kamer echter niet een meerderheid achter zich om het zogenoemde taakstrafverbod uit te breiden. Nu al mogen rechters in gewelds- of zedenzaken niet louter een taakstraf opleggen. Straks moest dat ook gaan gelden voor zaken rond geweld tegen mensen met een publieke taak, zoals ambulance-medewerkers, agenten en brandweerlieden. Naast oppositiepartijen haakten ook regeringspartijen ChristenUnie en D66 af.

Conflict

Voor die laatste partij geldt dat hun eigen minister Weerwind vorige maand juist aankondigde dat het kabinet onderzoekt of er niet juist vaker een taakstraf of enkelband zou moeten kunnen worden opgelegd door rechters. Deels op advies van kabinetsraadgevers als de reclassering, omdat gestraften na een taakstraf minder vaak in herhaling zouden vallen.

Toch vond minister Yeşilgöz niet dat het kabinet in twee tegengestelde richtingen beweegt, met de wens om het taakstrafverbod uit te breiden. Volgens haar hoeft het niet ‘te conflicteren’, zei ze in een debat in de senaat. Want het verbod gaat sec over ‘welke strafbare feiten’ een taakstraf verdienen.

Dat het toch knaagt omdat taakstraffen efficiënter zouden zijn - minder mensen die terugvallen in crimineel gedrag - bestrijdt ze bovendien. Regeringspartner D66 - dat vóór uitbreiding van taakstraffen is en tegen het verbod - schermt met onderzoek waaruit zou blijken dat de recidive na een taakstraf 47 procent lager is. Maar dat onderzoek rammelt, zegt de minister. In het onderzoek is celstraf alleen vergeleken met een taakstraf. ,,Een voorwaardelijke straf met bijzondere voorwaarden is daar bijvoorbeeld niet in meegenomen. Terwijl ‘we weten’, zegt zij, dat voorwaarden ‘bij bepaalde doelgroepen zeer goed kunnen zijn in het beperken van recidive’.

Het kon D66 niet overtuigen: een nederlaag voor minister Yesilgöz, maar misschien tegelijk een ‘overwinning’ voor collega Weerwind. En daarmee haar eigen kabinet.

