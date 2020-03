Eigenlijk is het stom toeval dat Jaap van Dissel nu onze voornaamste coronabestrijder is

Eigenlijk is het stomtoevallig dat Jaap van Dissel nu ’s lands voornaamste coronabestrijder is. Tijdens zijn studie geneeskunde in Leiden nam hij een telefoontje aan dat niet voor hem bedoeld was. Het bleek een hoogleraar van de afdeling Infectieziekten die een vakantie-assistent zocht. Van Dissel zei weifelend ‘ja’. ,,Op het moment dat ik ermee bezig ging, fascineerde het.’’



Het onderzoeken, dat zat er al langer in. Krap dertien jaar jong was Van Dissel toen hij in zijn ouderlijk huis in het Noord-Hollandse Bakkum een paar potten naar de kelder versleepte. Hij wilde er bonen in laten groeien. De ene pot gaf hij water, de ander koffie, een derde ketchup.



,,Puur om te zien wat er zou gebeuren’’, zo haalde zijn zus onlangs een herinnering op. De jonge Jaap heeft dan namelijk net bij scheikunde zijn eerste proefjes mogen doen. En dat wil hij thuis ook wel eens proberen. ,,Dat is Jaap ten voeten uit: een onderzoeker’’, zegt een RIVM-collega.