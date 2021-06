Einde van een tijdperk: ineens moet het kabinet waarschuwen voor euforie

Echte Navalny-medewerker tegen Tweede Kamer: Er waren 12 succesvol­le gesprekken met nep-Volk­ov

9 juni Het gesprek dat Kamerleden in april hadden met een Rus die zich uitgaf voor een medewerker van Poetin-criticus Aleksej Navalny, stond niet op zichzelf. De échte medewerker, Leonid Volkov zegt dat de Russische grappenmaker er twaalf keer in is geslaagd om in gesprek te gaan met verschillende organisaties wereldwijd. Ook de Tweede Kamer nodigde de Volkov-imitator uit voor een gedachtewisseling. ,,Dat betekent dat er honderden pogingen zijn geweest.”