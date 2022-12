Eisen aan accepteren excuses slavernij: Geld en strafbaarstelling van het woord neger

Het kabinet is van plan excuses aan te bieden namens de regering voor het slavernijverleden op 19 december. Dat leidde echter tot verontwaardiging bij de nodige belangenorganisaties, die vinden dat ze niet betrokken zijn bij het overleg. Een aantal van hen, waaronder de premier van Aruba en organisaties als Kick Out Zwarte Piet en Vereniging Antilliaans Netwerk, hebben nu ‘randvoorwaarden’ opgesteld waaronder ze toch akkoord kunnen gaan met excuses op die datum.

De kans dat het kabinet ingaat op het eisenpakket is klein. De organisaties vertegenwoordigen niet de hele Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap. Komende dinsdag staat er nog een gesprek gepland met organisaties. Premier Rutte liet afgelopen donderdag na afloop van een eerste gesprek op het Catshuis in het midden of de excuses nou wel of niet op 19 december worden aangeboden.