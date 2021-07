Emoties achterban Bij1 lopen hoog op: ‘Begrijpelijk dat leden meer info willen’

Profiel Wie is Tom de Bruijn, de nieuwe minister voor Buitenland­se Handel? ‘Vroeger noemden ze me vlinder’

14 juli Hij onderhandelde met Erdogan, filosofeerde met Van Mierlo maar ging ook over de fietspaden in de stad Den Haag. In de herfst van zijn loopbaan wordt voormalig topdiplomaat en ex-wethouder Tom de Bruijn (72) alsnog minister. ‘Hij mag zichzelf wel meer verkopen’.