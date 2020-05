En ineens is daar Rutte zijn optimisme weer

,,Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.’’ Dat was de centrale boodschap van premier Mark Rutte, amper twee weken geleden, tijdens zijn vorige persconferentie.



Hij zei toen hoe hij ‘zielsgraag’ tegen Nederland zou willen zeggen: ‘Er kan weer veel meer’. Maar dat was niet verantwoord, hield de premier voor. Kleine stapjes, om te beginnen met het openen van de basisscholen, meer zat er niet in. En als dat goed zou gaan, konden we ‘met elkaar kijken naar verdere verlichtingen’ van de ‘intelligente lockdown’.



Gisteren herhaalt hij die zin over voorzichtigheid en spijt nog een keer. Maar dit keer is de toon heel anders. Toen was hij somber, nu opgewekt. De behoedzaamheid verruilt hij enigszins voor optimisme. De basisscholen zijn nog niet eens geopend (dat gebeurt pas komende maandag) of Rutte is ineens een stuk positiever over de toekomst.



,,We hebben wat bereikt met elkaar’’, begint Rutte zijn persconferentie dit keer. ,,De eerste uitbraakfase van het virus ligt achter ons.’’ Het gaat sneller met het bestrijden van het coronavirus dan gedacht. Het aantal coronapatiënten op de intensive care ligt al weer een tijdje onder de kritische grens van 700 bedden. De besmettingsgraad is al weken onder de 1. Daardoor is er nu de mogelijkheid om af te schalen.