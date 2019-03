Energienota wordt terecht goedkoper

Dat laatste deed hij een half uur nadat zowel het Planbureau voor de Leefomgeving als het Centraal Planbureau gehakt hadden gemaakt van dat plan: te vaag, draagt te weinig bij aan de terugdringing van CO2-uitstoot. Dat Rutte het alternatief – een CO2-heffing waarbij bedrijven meer dan nu gaan betalen per uitgestoten ton broeikasgas – ineens omarmt, is vreemd. Hij zei zelf altijd dat zo’n heffing ertoe kan leiden dat fabrieken hier de deuren sluiten en naar het buitenland vertrekken. Nu gaat het kabinet toch kijken naar ‘een verstandige vorm die te dragen is voor bedrijven’.



Het lijkt er toch veel op dat de regeringspartijen gewoon geen zin hadden om de komende week in de campagne nog door de oppositiepartijen te worden aangevallen op hun klimaatplannen. De concurrentie op links had de doorrekening van de planbureaus nog niet eens gelezen, of ze riepen al in koor dat de plannen ‘oneerlijk waren en niet groen genoeg’. Die vooringestudeerde kritiek is hen nu uit handen geslagen. Maar wat de nieuwe koers nou precies inhoudt, is nog onduidelijk. Zo komt er extra geld om de landbouw duurzamer te maken. Maar betekent dat dat er na de verkiezingen een sanering van de veestapel komt?



Toch verdient het kabinet ook een compliment. Het besluit om de belasting op de energienota voor huishoudens te verlagen, is goed. Het is absurd dat de nota voor meer dan de helft uit belastingen bestaat. En dat benzineauto’s toch niet zwaarder belast worden om mensen te dwingen over te stappen op een elektrische auto, verdient ook applaus. Het was een maatregel waar vooral lagere- en middeninkomens door getroffen zouden worden. Al liggen er nog genoeg andere plannen op tafel waar zij relatief harder door worden getroffen.