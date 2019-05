EU-burgers geweigerd bij Britse stembureaus

Veel mensen doen op Twitter hun beklag over de problemen. Zij vertellen hoe ze bij stembureaus ontdekten dat hun namen waren doorgestreept op lijsten van stemgerechtigden. Dat zou komen doordat het benodigde papierwerk niet tijdig was verwerkt. Boze kiezers gebruiken de hashtag #DeniedMyVote.



,,Ik ben een EU-burger en had me op tijd aangemeld om te stemmen’’, schreef Ana Clara Paniago. ,,Maar kennelijk is het formulier waarop ik stond dat ik in het Verenigd Koninkrijk ging stemmen niet voor de deadline aangekomen.’’