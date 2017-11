EU: Hoogste groei in tien jaar

De groei is te danken aan het wereldwijde herstel, dalende werkloosheid en een opverende particuliere consumptie. Ook de investeringen nemen toe. Na dit jaar vlakt de groei iets af, aldus Eurocommissaris voor Economische en monetaire zaken Pierre Moscovici, naar 2,1 procent volgend jaar en 1,9 procent in 2019. De prognoses eerder dit jaar waren 1,8 en 1,9 procent.



,,Na vijf jaar matig herstel komt de groei in een versnelling. We zien goed nieuws aan vele kanten, met de creatie van meer banen, toenemende investeringen en sterker worden overheidsfinanciën”, aldus Moscovici. Maar hij ziet ook nog ‘uitdagingen’: de in veel landen (niet in Nederland) hoge staatsschuld en de achterblijvende loonontwikkeling. Hogere lonen zijn nodig om de particuliere consumptie op peil te houden. Ook blijft het belangrijk dat de EU-economieën meer naar elkaar toegroeien.