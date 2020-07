EU-leiders praten over heel veel geld: alle ogen op Rutte

Waarom zo veel geld?

Het is inderdaad veel, meer dan ooit zelfs. De meerjarenbegroting (tot en met 2027) bedraagt in het voorstel van Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, 1074 miljard. Dat is een compromisvoorstel. Sommige landen, waaronder Nederland, willen dat het minder wordt. De Europese Commissie zet iets hoger in, het Europees parlement nog hoger. Daar komt bij dat de leiders het ook eens moeten worden over een noodfonds dat de landen moet helpen die het ergst getroffen zijn door de coronacrisis. Dat zijn met name Spanje en Italië, maar zeker niet alleen die twee. Dit noodfonds zou 750 miljard moeten bedragen.