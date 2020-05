EU ruziet nog wel even door over omvang crisisfonds, Nederland weer de gebeten hond

Kamer: Veranker ‘Irma’ in de wet

20:01 De Tweede Kamer wil dat in de wet wordt vastgelegd dat mensen die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn in tijden van crisis toegang krijgen tot informatie. Gebarentolk Irma wordt als ‘een fantastisch voorbeeld’ gezien. Minister Arie Slob (Media) omarmt het voorstel.