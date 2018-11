Europa moet over dik 30 jaar al klimaatneutraal zijn

De landen van de EU mogen in 2050 netto geen broeikasgassen meer uitstoten. Dat staat in de klimaatstrategie die de Europese Commissie woensdag heeft gepresenteerd. Die maakt duidelijk dat Europa de klimaatambities komende jaren behoorlijk opschroeft.

Broeikasgassen die na 2050 nog worden uitgestoten, moeten bijvoorbeeld worden opgeslagen zodat er niet meer CO2 in de lucht komt. EU-klimaatcommissaris Miguel Canete is ervan overtuigd dat dat haalbaar is.

In de vorige EU-strategie was het doel in 2050 nog de broeikasgasuitstoot met 80 tot 95 procent terug te dringen vergeleken met 1990. Dat wordt als volstrekt ontoereikend gezien om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 1,5 graden Celsius.

De klimaatplannen hoeven volgens Canete niet veel geld te kosten. Sterker: een klimaatneutraal Europa moet de economie in de EU met 2 procent vergroten. ,,Vandaag betaalt Europa 266 miljard euro per jaar aan energie-import.’’ De invoer zou met 70 procent dalen, aldus de Spanjaard. ,,De 2 tot 3 biljoen euro die we besparen kan dan in modernisering van de economie worden geïnvesteerd.’’

Om klimaatneutraal te worden is volgens het Europese bestuur actie nodig om zeven terreinen, waaronder energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie en stimuleren van vervoer zonder fossiele brandstoffen.

‘Glimp van hoop’

Greenpeace ziet in de nieuwe strategie een ‘glimp van hoop’. ,,Netto nul uitstoot in 2050 geeft Europa een kans om rampzalige klimaatverandering te voorkomen.’’ Mikken op tien jaar eerder zou echter meer zoden aan de dijk zetten, aldus de milieuorganisatie.

De EU-lidstaten, samen goed voor 10 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, moeten zich nog uitspreken over de strategie. Nederland is positief. ,,Dit is het soort langetermijnstrategie die Nederland wil zien voor Europa’', reageerde de Nederlandse klimaatgezant Marcel Beukeboom. Volgens hem zal die ertoe bijdragen om van de klimaatconferentie die volgende week in het Poolse Katowice plaatsvindt een succes te maken.