Europarlement wil onderzoek landbouwgiflobby

De twee Europese agentschapen adviseerden positief, terwijl glyfosaat volgens de Wereldgezondheidsraad ‘mogelijk kankerverwekkend’ is. Vaststaat dat het via bodem en oppervlaktewater in tal van voedingsmiddelen zit, onder meer via granen en zuivel, en dus ook in het menselijk lichaam.



De 28 EU-lidstaten stemden eind november vorig jaar totaal onverwacht in met een nieuwe vergunning van vijf jaar, die daarna zelfs nog kan worden verlengd. Dat kwam doordat een paar grote landen plotseling hun standpunt wijzigden. Het Parlement was in ruime meerderheid voor een eenmalige verlenging van vijf jaar.



Volgens Van Brempt moet het parlementaire onderzoek zich niet beperken tot glyfosaat en Roundup, maar moet de vergunningverlening voor alle pesticiden grondig worden onderzocht.