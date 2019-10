Europese klimaatchef Timmermans wil massale herbebossing

Massale herbebossing in Europa en veel meer groene ruimte in Europese steden. Dat is een van de vele voorstellen waarmee Frans Timmermans als klimaatchef van de Europese Commissie steun van het Europees Parlement hoopt te krijgen voor zijn ‘Green Deal’. In het Europees Parlement in Brussel is vanavond de hoorzitting met Frans Timmermans begonnen, waar hij zijn Green Deal verdedigt.

Europeanen vragen de EU om iets te doen aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor hun omgeving en gezondheid, aldus Timmermans, die op plannen broedt voor een kringloopeconomie. Hij belooft zo snel mogelijk met voorstellen te komen die de uitstoot van broeikasgassen als CO 2 in 2030 (ruim) moet halveren. Europa moet daarnaast bewegen naar het uitbannen van milieuvervuiling door onder meer gevaarlijke chemicaliën, pesticiden en microplastics.

Een autoloos Europa is geen wens, maar wel auto’s zonder uitstoot. Schoner openbaar vervoer en minder CO 2 -emissies door de lucht- en scheepvaart zijn andere speerpunten in zijn plannen.

,,Dat het niet makkelijk wordt, is de moeder van alle understatements’’, zei Timmermans tijdens zijn hoorzitting in het parlement. ,,Maar er is geen reden tot wanhoop.’’ De uitdaging om Europa in 30 jaar klimaatneutraal te krijgen is volgens hem existentieel. ,,We maken een schuld op de creditcard van Moeder Aarde die ze niet kan betalen. Dit gaat om het opnieuw opstarten van onze maatschappij. De eerste vijf jaar zullen cruciaal zijn. We moeten nu handelen.’’

Transitiefonds

Daarnaast vindt Timmermans het compleet onaanvaardbaar dat 50 miljoen Europeanen moeite hebben hun energienota te betalen. Hij denkt dat het absoluut mogelijk is de rekening omlaag te brengen door efficiënter met energie om te springen en isolatie van gebouwen te financieren. Voor mensen en regio’s die zware offers moeten brengen, komt er een transitiefonds. Ook op het vlak van biodiversiteit is de Nederlander ambitieus. Het aantal soorten daalt alarmerend, zegt hij. ,,We moeten dit stoppen.’’

Voor het tegengaan van klimaatverandering is medewerking van landen buiten Europa nodig. Timmermans belooft alles in het werk te stellen om hen te overtuigen hun klimaatambities te verhogen. ,,Als economische gigant hebben we een enorme hefboom in onze handelsrelaties. Met de Green Deal kan Europa het voorbeeld geven.’’

Hoorzitting

Parlementariërs voelden hem vandaag een uur of drie aan de tand over het Europese klimaatbeleid dat hij de komende vijf jaar voor ogen heeft als eerste ‘uitvoerende’ vicevoorzitter van de Europese Commissie onder Ursula von der Leyen.

Niet alleen parlementariërs, ook vakbonden, belangengroepen voor boeren, natuur, milieu en industrie luisterden met belangstelling naar zijn visie op de ‘Europese Green Deal’ die hij vanaf 1 november in honderd dagen moet realiseren. Van alle maatschappelijke spelers zijn inspanningen nodig om de uitstoot van broeikasgassen in Europa in 2050 naar netto nul te brengen.