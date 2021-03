Europese medicijnautoriteit: Geen aanwijzing dat complicaties gevolg zijn van AstraZeneca-vaccin

,,Het aantal van dit soort bijwerkingen lijkt niet hoger te zijn dan bij de rest van de bevolking", herhaalde Cooke het al eerder gecommuniceerde standpunt van het Europese geneesmiddelenagentschap. ,,Daarom zijn we er nog steeds sterk van overtuigd dat de voordelen van vaccinatie opwegen tegen mogelijke risico's.”

Cooke benadrukt dat het AstraZeneca-vaccin een gunstig effect lijkt te hebben op het terugdringen van ernstige ziekte en overlijden door het coronavirus. De gemelde complicaties op basis waarvan verschillende Europese landen het vaccineren met AstraZeneca stillegden, zijn ‘heel zeldzaam’, benadrukte de Ierse EMA-directeur.

Steeds meer Europese landen, waaronder ook Nederland, legden de afgelopen dagen het vaccineren met AstraZeneca tijdelijk stil. Reden daarvoor was dat een aantal gevaccineerden te maken kreeg met een zeldzame complicatie, een combinatie van kleine bloedstolsels en een verlaagd aantal bloedplaatjes in het lichaam. Het is niet aangetoond of er een verband is tussen de complicatie en het vaccin, maar de landen willen dat eerst goed onderzocht hebben.

Drie doden in Duitsland

Tot dusver is de complicatie in een aantal Europese landen gerapporteerd. In Duitsland, dat 1,6 miljoen mensen de AstraZeneca-prik gaf, werd bij zeven gevaccineerden het ziektebeeld geconstateeerd. Drie van hen overleden. In Denemarken overleed een vrouw aan de complicatie. In Nederland is er nog geen melding van gemaakt.

Het EMA stelde gisteren in reactie op de beslissing van Europese landen al dat er geen reden was voor paniek en dat doorprikken met het vaccin van AstraZeneca nog steeds verantwoord was.

Overigens is het agentschap nog druk bezig met het onderzoek naar de in verschillende landen gemelde bijwerkingen. Donderdag komt het EMA naar buiten met een definitieve conclusie.

