Ex-PVV'er hoeft niet de cel in voor verleiden van meisjes

Voormalig PVV'er Daniël van der Stoep is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden wegens grooming en bezit van cocaïne.

Omdat Van der Stoep volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar is en zelf in therapie is gegaan, hoeft hij niet de cel in. Wel moet hij een taakstraf van 240 uur verrichten.

De oud-politicus probeerde tussen 2012 en 2014 drie meisjes (tussen de veertien en zestien jaar) tot seks te verleiden. In dubbelzinnig geformuleerde berichten bood hij cadeautjes, geld en een enkele keer cocaïne aan. Een van de meisjes was de tienerdochter van een van zijn medewerksters.

Volgens het hof heeft hij bij zijn verleidingspogingen misbruik gemaakt van zijn positie en status als Europarlementariër en het daarbij behorende riante inkomen.

Het hof hechtte geen geloof aan verklaring van de oud-politicus dat hij slechts vriendschappelijke en geen seksuele bedoelingen zou hebben gehad. De betrokken meisjes waren er ondubbelzinnig over: Van der Stoep was uit op seks. Zover is het overigens nooit gekomen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Het Openbaar Ministerie had een (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke celstraf geëist. Het hof hield het op een voorwaardelijke, omdat deskundigen hebben geoordeeld dat Van der Stoep verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook woog het hof mee dat de man geruime tijd geleden al vrijwillig in therapie is gegaan.

Van der Stoep ontkende twee weken terug met klem dat er seksuele bedoelingen achter zijn contacten zaten. Hij wilde 'een coole dude' zijn voor de meisjes, daarom gaf hij ze geld en cadeautjes, vertelde hij het hof. ,,Ik schaam me diep nu. Die berichten had ik nooit moeten sturen. Ik was sneu en op zoek naar aandacht."

Geld betekende niets voor hem, vertelde hij. Hij verdiende in die periode heel veel en gaf het graag weg. Ook dronk hij in die periode stevig en gebruikte hij cocaïne. Daardoor zei hij ook ongepaste dingen via de chat, vertelde hij het hof in Den Haag. ,,Het is natuurlijk geen excuus, maar ik bedoelde er verder niks mee."

Volledig scherm Daniel van der Stoep © ANP

Stiefvader

De zaak kwam aan het rollen toen de stiefvader van een van de meisjes de berichten onder ogen kreeg die zij uitwisselde met Van der Stoep.

De voormalig politicus werd in december 2015 door de rechtbank veroordeeld tot vijf maanden cel waarvan drie maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur, maar tegen die straf ging hij in hoger beroep.